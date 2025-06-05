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ПОЛІТИКА

росія застосовує китайський бойовий лазер для знищення українських дронів – The Telegraph

05 червня 2025, 10:42
росія застосовує китайський бойовий лазер для знищення українських дронів – The Telegraph
Фото: www.ekathimerini.com
Це одна з найбільш значущих одиниць обладнання, яку рф отримала від Китаю за час повномасштабної війни проти України.

росія використовує лазер китайського виробництва для збиття українських безпілотників попри те, що Пекін продовжує заперечувати надання військової підтримки москві.  

Про це пише The Telegraph.

Нові кадри, оприлюднені в Мережі, свідчать, що росіяни використовують систему низьковисотної лазерної оборони "Тихий мисливець" (Silent Hunter). Це одна з найбільш значущих одиниць обладнання, яку рф отримала від Китаю за час повномасштабної війни проти України. 

Зазначається, що цей лазер призначений для пошуку, відстеження і знищення ворожих безпілотників. Його можна встановлювати на даху позашляховика, тоді як керувати ним можна зсередини транспортного засобу.

Система може виявляти цілі на відстані 3,1 милі (приблизно 4,98 км), засліплювати їх на відстані двох миль (3,2 км) і збивати, коли вони знаходяться на відстані 1 милі (1,6 км).

"30-кіловатний лазер може пробити сталеву пластину товщиною 5 мм на відстані 1000 метрів. Між наведенням на ціль і її знищенням проходить лише вісім секунд", – додає видання. 

На відео, поширеному в російських Telegram-каналах, видно, як лазер стріляє в сталеву пластину вдалині і пробиває її кількома отворами. Відео продовжується розділеним екраном, на якому показано, як лазер знищує українські БПЛА. В мережі пишуть, що йдеться про дрони типу "Щедрик", Skywalker X8 і безпілотник-приманку. 

Судячи з відеозапису, безпілотники були збиті з відстані понад 0,8 милі (1,28 км), зазначає українське видання "Мілітарний". Стверджується, що лазер використовується мобільною групою протиповітряної оборони противника у складі групи спеціальних операцій "Кочегар". Система перебуває на озброєнні в росії щонайменше з жовтня минулого року.

Лазерна устанвока "Тихий мисливець" була розроблена державною Китайською аерокосмічною науково-промисловою корпорацією. Вперше її ввели в експлуатацію ще в 2016 році.

Система включає радар і оптичну станцію для виявлення, відстеження і наведення на ціль. У 2024 році Пекін представив оновлену версію установки зі збільшеною дальністю ураження та засвітлення цілі. 

Крім росії, "Тихий мисливець", як відомо, використовується в Саудівській Аравії та Ірані.

Точна кількість виготовлених і проданих Китаєм систем залишається невідомою. Наразі повідомлялося про використання росією лише однієї з них. Ця система стала ще одним пунктом в довгому списку китайського обладнання, яке використовує росія.

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