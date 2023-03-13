росія застосовує наративи "хибного пацифізму" – польська розвідка

російська пропагандистська машина намагається діяти через європейських пацифістів на користь росії.

Таку заяву зробив повноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

Йдеться в його Twitter.

Спецслужби Польщі, які відповідальні за інформаційну безпеку заявили, що росія застосовує наративи "хибного пацифізму" для того, щоб схилити на свій бік частину світової громадської думки.

Станіслав Жарин сказав, що оскільки росія зацікавлена у перемир'ї в Україні - її пропагандистська машина посилила інформаційну підтримку рухів європейських пацифістів, які виступають з ідеями зупинити бойові дії з міркувань гуманності.

"У Польщі середовище фальшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з росією", - заявив повноважений з безпеки.

Такі дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України, вважає Станіслав Жарин.

"Однак втілення таких ідей призведе до того, що росія може здобути швидку перемогу над Україною", - підсумував представник польської розвідки.