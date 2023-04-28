росія застосовує нову тактику ракетних обстрілів України, яка ускладнює роботу ППО – ISW
Збройні сили російської федерації вдаються до нової тактики ракетного обстрілу території України, щоб ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті також йдеться про те, що ракетна кампанія росіян зі знищення єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася. За оцінками аналітиків, у москві поки що відклали ці спроби, проте все ще можуть до них повернутися.
"російські сили зберігають здатність відновити свою ракетну кампанію, якщо захочуть, і російські сили можуть використати цю тактику, щоб зберегти свої запаси високоточних ракет у разі відновлення ракетної кампанії", — вважають в ISW.