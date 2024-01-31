росія застосовує снаряди КНДР на фронті в Україні – ГУР

Частину снарядів окупанти вже використали у війні.

Північна Корея надала агресорці росії значну кількість снарядів.Частину окупаційні війська вже використали на війні в Україні.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу".

"Ми можемо підтвердити, якщо йдеться про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується. Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для російської федерації", - сказав Юсов.

Частину снарядів окупанти вже використали у війні проти України. Частину - надалі застосовують проти Сил оборони. Юсов наголошує, що виокремити конкретні ділянки фронту, на яких загарбники найбільше застосовують північнокорейські снаряди, неможливо.

"Насправді, це важко відстежити, тому що їх не розподіляють окремо по напрямках, а розподіляється в цілому запас боєкомплекту змішаний, тобто як російського виробництва, так і іноземного виробництва", - наголосив Юсов.