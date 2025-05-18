росія затримала нафтовий танкер після виходу з естонського порту

рф затримала нафтовий танкер у територіальних водах росії після того, як судно вийшло із естонського порту Сілламяе за попередньо узгодженим маршрутом.

Інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.

Танкер "Green Admire" під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе на сході Естонії з вантажем сланцевої нафти, призначеної для Роттердама, Нідерланди. Судно належить грецькій компанії Aegean Shipping і йшло за узгодженим маршрутом через російські води.

У транспортній адміністрації повідомили, що такого раніше ніколи не траплялося. Суднам, що прямують до Сілламяе та з нього, тепер накажуть залишатися в територіальних водах Естонії.,"Сьогоднішній інцидент показує, що росія продовжує діяти непередбачувано, тому в майбутньому кораблі будуть спрямовані альтернативним маршрутом", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він сказав, що повідомив союзників про цю подію.