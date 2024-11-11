росія завдала три авіаудари по Запоріжжю. Є жертви
російські війська о 01:30 завдали три авіаудари по Запоріжжю. Одна людина загинула, девʼятеро поранені. Серед поранених троє дітей – 4, 15 та 17 років.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров і ДСНС.
Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені гуртожиток і будівля автосалону.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Органи місцевої влади залучили три автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.
"Станом на зараз відомо вже про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – зазначив Федоров.
Загалом, за його словами, протягом доби російські вбивці 356 разів вдарили по 10 населених пунктах області. Зокрема, ворог здійснив:
- 18 авіаційних ударів;
- 208 атак БпЛА різної модифікації;
- 130 артобстрілів.
"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – додав Федоров.