росія завдала три авіаудари по Запоріжжю. Є жертви

Загалом за добу ворог вдарив по десятьох населених пунктах області.

російські війська о 01:30 завдали три авіаудари по Запоріжжю. Одна людина загинула, девʼятеро поранені. Серед поранених троє дітей – 4, 15 та 17 років.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров і ДСНС.

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені гуртожиток і будівля автосалону.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили три автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

"Станом на зараз відомо вже про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – зазначив Федоров.

Загалом, за його словами, протягом доби російські вбивці 356 разів вдарили по 10 населених пунктах області. Зокрема, ворог здійснив:

18 авіаційних ударів;

208 атак БпЛА різної модифікації;

130 артобстрілів.

"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – додав Федоров.