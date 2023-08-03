росія завдала прямих збитків Україні на $150 млрд – KSE Institute

Сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії за підсумками червня оцінюється в $150,5 млрд.

Про це йдеться у звіті KSE Institute.

Оцінка враховує обрахунки експертів проєкту "росія заплатить" збитків інфраструктури України, які спричинив підрив Росії Каховської ГЕС в червні цього року.

"Загалом прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду - $55,9 млрд, це з урахуванням порядка $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків через підрив ГЕС", - йдеться в звіті.

За даними обласних військових адміністрацій, станом на червень 2023 року, загальна кількість зруйнованих або пошкоджених через бойові дії об'єктів житлового фонду становить близько 167,2 тисяч будівель, з них 147,8 тисяч це приватні будинки і 19,1 тисяч багатоквартирних, ще 350 - гуртожитки.

"Через підрив ГЕС під ризик затоплення потрапили ще близько 37 тисяч житлових будинків, більшість з яких в Херсонській області. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд міст: Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм і Волноваха. Приміром", - пише KSE.

Так за попередніми даними, в Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, а такі міста, як Бахмут і Мар'їнка, майже не мають непошкоджених будівель.

Друге місце посідає інфраструктура: транспортна, дорожнє господарство, залізнична інфраструктура і авіаційна та портова галузі - тут збіктив на $36,6 млрд.

Під час повномасштабної війни було пошкоджено 19 аеропортів та цивільних аеродромів, 126 залізничних станцій. Через підрив ГЕС пошкоджені портові термінали, які розташованих на правому та лівому берегах Дніпра і затоплення доріг Херсонської області.

Втрати бізнесу оцінюються в $11,4 млрд.

З лютого минулого року пошкоджено чи зруйновано щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та державних компаній.

Однією з найбільш постраждалих сфер освіта: прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти становлять $9,7 млрд. Загалом унаслідок бойових дій уже пошкоджено майже 3,4 тисчс закладів освіти в Харківській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях.

В червні збитки завдані інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, становлять $8,8 млрд, з них $638 млн - прямі збитки сфери від підриву ГЕС. Ще $8,7 млрд це прямі втрати аграрного сектору внаслідок війни. Загальна сума збитків від руйнувань та пошкоджень закладів соціальної сфери, науки та охорони здоров'я, культурних споруд, спортивних об'єктів та адміністративних будівель становить близько $5,9 млрд.

В команді KSE Institute працюють волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ДП "Прозорро.Продажі", Prozorro, Української ради торгових центрів, CoST Ukraine, "Вкурсі Агро", TVIS Ukraine, Асоціації рітейлерів України (RAU), Culver Aviation, Центру розвитку інновацій.