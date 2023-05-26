росія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі: є жертви та постраждалі

Армія рф вдруге за добу атакувала місто Дніпро і влучила в поліклініку, де перебували люди.

Наразі відомо про двох загиблих та 23 постраждалих, серед них 2 дітей 3 та 6-ти років.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram-каналі.

"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється", – йдеться в дописі.

Лисак додав, що єдиним офіційним джерелом інформації є обласна військова адміністрація.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що через ракетий удар по поліклініці у Дніпрі одна людина загинула і 15 отримали поранення.

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним... Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні", – заявив Зеленський.

На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.