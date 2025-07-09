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ПОЛІТИКА

росія завдала рекордної повітряної атаки по Україні: головною ціллю став Луцьк

09 липня 2025, 10:09
росія завдала рекордної повітряної атаки по Україні: головною ціллю став Луцьк
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Цієї ночі Луцьк став одною з головних цілей ударів рф.

У ніч на 9 липня росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Основним ударом став Луцьк, проте пошкодження зафіксовано ще в щонайменше 10 областях. Загалом агресор застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких — 728 дронів (понад 300 з них — іранські "Шахеди") та 13 ракет ("Кинджал", Х-101, "Іскандер-К").

Що відомо про атаку

Повітряна тривога почалася ще увечері 8 липня і двічі оголошувалася масштабно через підйом у повітря МіГ-31К, які запускають ракети "Кинджал". Загроза тривала всю ніч до 6 ранку.

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити:

  • 684 з 728 безпілотників;
  • Усі 7 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • Жодного з 6 аеробалістичних "Кинджалів" збити не вдалося.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що використовувалися нові українські дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи, які допомогли збити десятки цілей. За його словами, росія вчергове показала, що не зацікавлена у мирі.

"Це показова атака. Саме зараз, коли стільки зусиль спрямовано на мир, росія знову обирає терор. Потрібні нові, болючі санкції — зокрема проти нафти, яка живить їхню війну", — заявив Зеленський.

Луцьк – головна ціль нічної атаки

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький заявив, що фактично весь удар припав на Луцьк. У повітряному просторі області перебували близько 50 дронів і 5 ракет.

У місті зафіксовано:

  • Пожежі на складах приватного підприємства;
  • Займання в гаражному кооперативі;
  • Пошкодження інфраструктури.

ДСНС повідомила, що вогонь вдалося ліквідувати, постраждалих немає. Понад 50 рятувальників та 11 одиниць техніки працювали на місцях ураження.

Ситуація в інших регіонах

Київська область: У Броварах уламки БПЛА спричинили пожежу на підприємстві. Постраждала жінка 1980 року народження — госпіталізована з травмою грудної клітини. Пожежу в Требухові ліквідували.

Житомирська область: Пошкоджено столярний цех, господарські будівлі та житлові будинки. Дві пожежі — одна ліквідована, інша локалізована. Жертв немає.

Хмельницький район: Пошкоджено приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Івано-Франківська область: Завдяки ефективній роботі ППО вдалося уникнути жертв і руйнувань.

Інші регіони під ударами: За словами президента, пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

атакавійнаЛуцькВолодимир Зеленський

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