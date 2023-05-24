росія завдала збитків українському довкіллю на $51 млрд

Загальна сума збитків, які завдала росія надрам, атмосферному повітрю, водним та земельним ресурсам України, вже сягає ₴8 трлн.

Про це повідомив заступник начальника управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук , передає Укрінформ.

"На сьогодні збитки, завдані атмосферному повітрю, воді та землі, становлять вже майже 2 трлн грн. Збитки по надрах - вже близько 6 трлн грн. Проте робота триває, ми всі розуміємо, що основна мета – отримати репарації за ці збитки. Але, звісно, ми хочемо уніфікувати всі підходи на міжнародному рівні", – заявив Ставнійчук.

Для підрахунку використовуються сім методик, розроблених Державною екологічною інспекцією та Державною службою геології та надр, додає заступник начальника управління.

Для вдосконалення цих методик Міндовкілля збирає інформацію і аналізує всі напрацювання міжнародних експертів, працює над директивами ЄС.

"Я вважаю, що ці методики, які є зараз, частково будуть змінені після напрацювань. Тобто і міжнародні експерти, і наші фахівці - всі працюють для того, щоб удосконалити максимально ці документи. А зараз основне наше завдання – це збирати кейси. Не буде великою проблемою щось перерахувати потім. Проте важливо, щоб у нас була достатня доказова база, яка надалі буде задіяна для того, щоб отримати всі ці відшкодування в суді", - підсумував Ставнійчук.