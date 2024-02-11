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росія завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні – CNN

11 лютого 2024, 19:13
росія завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні – CNN
Фото: EPA
Непальцям пропонують російське громадянство.

російська федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, один з непальських добровольців 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся до Непалу після поранення на фронті в Україні.

Він розповів, що був свідком жахливих сцен і шкодує про своє рішення приєднатися до кремлівської армії в якості іноземного найманця.

"Я пішов до російської армії не заради задоволення. У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація", - сказав Хадка.

Він прибув до москви у вересні минулого року. За його словами, лише після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут зі зброєю та базовим набором.

"У Бахмуті немає жодного сантиметра землі, який би не постраждав від бомб. Всі дерева, кущі, зелені насадження, їх усіх немає. Більшість будинків зруйновані. Ситуація там настільки жахлива, що хочеться плакати", - згадує він.

Хадка двічі був відряджений до Бахмута і провів там загалом один місяць. Під час другого відрядження він отримав кулю в стегно. Після того, як його врятували й відвезли на кілька сотень метрів від лінії фронту, в нього потрапили осколки касетної бомби.

За даними анонімних джерел CNN він є одним з 15 000 непальських чоловіків, які приєдналися до російської армії, після того, як російський уряд минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до збройних сил країни.

Політик і громадський діяч з Катманду Кріту Бхандарі стала лідером групи членів сімей непальських чоловіків, які воюють в росії.

Вона каже, що за останні тижні до неї звернулося близько 2 000 сімей з проханням допомогти зв'язатися з їхніми зниклими безвісти близькими або повернути тих, хто все ще перебуває на зв'язку.

За даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

Відомий опозиційний непальський депутат і колишній міністр закордонних справ Бімала Рай Паудьял заявив у четвер у верхній палаті парламенту округу, що від 14 000 до 15 000 непальців воюють на лінії фронту, посилаючись на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликав російську владу надати ці цифри.

Міністерство закордонних справ росії своєю чергою не відповіло на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і про те, скільки з них вже загинуло.

 

війна в Україніросія окупантиНепалвербування

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