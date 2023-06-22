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росія завершує формування резервної армії – Шойгу

22 червня 2023, 17:11
росія завершує формування резервної армії – Шойгу
Фото: ukr.media
Міністр оборони рф заявив, що в резерви набрано 114 тисяч осіб за прямим контрактом і ще 52 тисячі – добровольці.

росія завершує формування резервної армії, а пізніше буде сформований ще армійський корпус. 

Про це сказав міністр оборони рф Сєргєй Шойгу, повідомляє пресслужба кремля.

"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії. Плюс до цього – п'ять полків у 1-у та 20-у танкові армії. Там триває планово: фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і найближчим часом завершимо формування армійського корпусу. П'ять полків також сформовано вже більш як на 60 відсотків. В даному випадку я говорю і про особовий склад, і про техніку", – заявив Шойгу оперативному засіданні членів Радбезу рф.

За його словами, на формування армії, армійського корпусу та п'яти підгруп у 1-у та 20-у армії вже поставлено 3786 одиниць техніки.

Він стверджує, що в резерви набрано 114 тисяч осіб за прямим контрактом і ще 52 тисячі – добровольці.

"До них додалися випускники наших вищих навчальних закладів, наших академій, які також займаються з добровольцями. Сьогодні їх уже здебільшого можна називати не добровольцями, а це цілком підготовлені бойові частини", – запевнив Шойгу.

Також він переконує, що щодня на контракт у середньому записуються 1336 осіб.

"Фактично ми кожну добу отримуємо полк", – резюмував очільник оборонного відомства країни-агресора.

армія рфРосіяшойгу

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