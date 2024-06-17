росія заявляє про атаку безпілотників на дві області
У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області.
Про це повідомляє ASTRA.
"Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом", – йдеться в повідомленні.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.
Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: "На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає".