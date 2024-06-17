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росія заявляє про атаку безпілотників на дві області

17 червня 2024, 08:55
росія заявляє про атаку безпілотників на дві області
Безпілотники атакували Липецьк та його околиці.

У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області.

Про це повідомляє ASTRA.

"Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом", – йдеться в повідомленні.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.

Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: "На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає".

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