росія заявила про атаку дронів на Брянську область

Губернатор заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу.

У ніч на 28 квітня на Брянщині у росії лунали вибухи. Область нібито атакували безпілотники.

Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За даними російських Telegram-каналів, удари безпілотниками по регіону почались ще близько 23:10 27 квітня. Повідомлялось про щонайменше 10 вибухів. російські медіа повідомляли про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

Вибухи продовжились і пізніше. У ніч проти 28 квітня вибухи чули в Севському районі області. російський чиновник поінформував про нібито відбиття повітряної атаки, та заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу.

Губернатор Брянської області повідомив, що постраждалих внаслідок ударів безпілотників немає.

У коментарях в місцевих пабліках жителі пишуть про влучання в одну з електропідстанцій. Офіційної інформації наразі немає.