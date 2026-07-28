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росія заявила про нічну атаку безпілотників на москву та область

28 липня 2026, 08:46
росія заявила про нічну атаку безпілотників на москву та область
Фото: Укрінформ
Після удару виникла пожежа на заводі в Чехові, а роботу кількох аеропортів тимчасово обмежували.

У ніч на 28 липня москву і московську область атакували безпілотники. російська влада заявила про десятки нібито збитих дронів, а в Підмосков'ї після атаки виникла пожежа на території промислового підприємства. Через загрозу безпілотників тимчасово призупиняли роботу аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Про атаку повідомили мер москви Сергій Собянін, губернатор московської області Андрій Воробйов та «Росавіація».

Спочатку Собянін заявив про 12 безпілотників, які нібито прямували на москву, однак протягом ночі кілька разів оновлював інформацію, повідомляючи про нові хвилі атаки. За його словами, до 6:30 ранку сили ППО нібито збили 81 дрон, а пізніше він заявив, що загалом від вечора понеділка до ранку вівторка московський регіон атакували 390 безпілотників.

На тлі атаки "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у московських аеропортах. Після 6:00 ранку обмеження для Внуково та Домодєдово були скасовані.

У соцмережах поширювалися фото і відео прольоту безпілотників, вибухів та пожежі в московській області. За їхніми даними, під удар міг потрапити Чехівський регенераторний завод, який займається утилізацією шин і виробництвом гумової крихти. Також повідомлялося про можливу атаку на складський комплекс Wildberries у селі Коледіно.

Згодом губернатор московської області Андрій Воробйов підтвердив пожежу на території Чехівського регенераторного заводу, заявивши, що займання нібито сталося внаслідок падіння безпілотника. Він також повідомив про десятки нібито збитих дронів над Домодєдовим, Подольськом, Раменським і Коломною.

Незалежного підтвердження заяв російської влади щодо кількості безпілотників, а також масштабів наслідків атаки наразі немає.

 
РосіявійнаМосква

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