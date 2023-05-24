росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон підтвердив

В Пентагоні підтвердили "взаємодію" між бомбардувальниками B-1 і російськими літаками

Російське МО заявило, що її літаки перехопили два літаки ВПС США в Балтійському морі, натомість ВПС США назвали інцидент безпечною взаємодією.

Про це пише CNN.

В рф додали, що сьогодні їхні засоби контролю повітряного простору над акваторією Балтійського моря виявили 2 повітряні цілі, що наближаються до кордону РФ.

"Для недопущення порушення державного кордону Російської Федерації в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Балтійського флоту. Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники В-1В ВПС США і зайняв встановлену зону чергування в повітрі", - йдеться в повідомленні.