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росія заявила, що відмовляється від "зернової угоди"

17 липня 2023, 13:23
росія заявила, що відмовляється від
Фото з вільного доступу
Дія "зернової угоди" завершується вже сьогодні, 17 липня.

Керівництво країни-окупанта відмовляється від продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє ТАСС.

Речник президента  рф Дмитро Пєсков заявив, що для росії Чорноморська зернова ініціатива "фактично припинила свою дію", оскільки частина домовленостей щодо зернової угоди не виконана.

"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. На жаль, частина, що стосується росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється", — сказав Пєсков.

За його словами, москва "негайно повернеться до реалізації "зернової угоди", щойно буде виконана "російська частина" угоди.

 

війна в Україніросія окупантизернова угода

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