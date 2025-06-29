росія зазнає невдач у своєму літньому наступі – The Telegraph

Наступ триває всього кілька тижнів, але він уже зазнає невдачі, пише видання.

Літній наступ рф в Україні триває лише кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах, однак він уже зазнає невдачі.

Про це пише The Telegraph.

У матеріалі зазначається, що фронт, вздовж якого йде російський наступ, простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ліній фронту в Донецьку та Дніпропетровську, куди російські війська намагаються прорватися вперше.

"москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, удосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це окупиться", - пишуть журналісти.

За їхніми словами, у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, захоплюючи в середньому, згідно з даними DeepState, 5,5 квадратної милі на день – удвічі більше, ніж у квітні. При цьому, ідеться, стабільні успіхи російської армії спостерігаються в Донецькій області, особливо між Покровськом і Костянтинівкою - двома ключовими цілями москви. Але "через кілька тижнів після початку кампанії імпульс згасає".