росія збільшує чисельність армії та створює нові бригади – Умєров

Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти російським окупантам.

Росія продовжує нарощувати чисельність своєї армії та створювати нові бригади для війни в Україні.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час пресконференції у Києві, пише "Радіо Свобода".

"російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", — заявляє Умєров.

Глава Міноборони додає, що зараз росія використовує війська КНДР через проблеми з мобілізацією.