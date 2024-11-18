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росія збільшує чисельність армії та створює нові бригади – Умєров

18 листопада 2024, 18:55
росія збільшує чисельність армії та створює нові бригади – Умєров
Фото: firtka.if
Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти російським окупантам.
Росія продовжує нарощувати чисельність своєї армії та створювати нові бригади для війни в Україні.
 
Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час пресконференції у Києві, пише "Радіо Свобода".
 
"російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", — заявляє Умєров.
 
Глава Міноборони додає, що зараз росія використовує війська КНДР через проблеми з мобілізацією.
 
"Вони використовують багатьох - найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", — каже він.
 
За його словами, наразі Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти рф, пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції.
 
"Ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", — наголошує Рустем Умєров.

 

війна в УкраїніУмєровармія рфросія окупанти

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