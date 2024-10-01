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ПОЛІТИКА

росія збільшує експорт нафти, попри зниження цін на світових ринках – Bloomberg

01 жовтня 2024, 17:44
росія збільшує експорт нафти, попри зниження цін на світових ринках – Bloomberg
росія знову знайшла покупців на свою нафту.

російські постачання сирої нафти знаходиться на максимальному рівні починаючи з кінця червня поточного року. Щотижневі вантажоперевезення зросли приблизно на 850 000 барелів на день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що чотиритижневі середні обсяги відвантажень нафти, які є менш мінливими, піднялися до 3,26 мільйона барелів на день, що на 160 000 більше, ніж у попередній період.

Зростання відвантажень частково компенсоване падінням середньотижневих цін на російську нафту, що впали більш ніж на 1 долар за барель.

Середній рівень перероблення нафти в росії за перші 25 днів вересня впав до 5,28 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з червня, на тлі сезонного ремонту на нафтопереробних заводах країни.

Як свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів, 35 танкерів завантажили 26,17 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 29 вересня. 

Валова вартість російського експорту сирої нафти зросла до 1,68 мільярда доларів за сім днів до 29 вересня з 1,29 мільярда доларів за період до 22 вересня. 

Вартість експорту в балтійських портах знизилася щотижня приблизно на 1,20 долара за барель, тоді як постачання з Чорного моря впали приблизно на 1,40 долара за барель. Ціни з доставкою в Індії впали приблизно на 1,20 долара за барель.

санкціїнафта рфросія окупанти

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