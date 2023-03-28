росія збільшила експорт нафти до Індії більш ніж у 20 разів

Міністр енергетики Микола Шульгінов також заявив, що росія перенаправила весь свій експорт сирої нафти, зачеплений західними санкціями, до "дружніх" країн.

Продаж російської нафти до Індії минулого року зріс у 22 рази. Країна стала найбільшим імпортером.

Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Виступаючи на енергетичному форумі, Новак не уточнив обсягів експорту російської нафти до Індії.

Він також сказав, що доходи від енергетики склали 42% федерального бюджету росії у 2022 році порівняно з 36% у 2021 році. Він сказав, що російська енергетична галузь є стійкою, незважаючи на виклик західних санкцій.

Міністр енергетики Микола Шульгінов також заявив, що росія перенаправила весь свій експорт сирої нафти, зачеплений західними санкціями, до "дружніх" країн.

"Сьогодні можу сказати, що нам вдалося повністю перенаправити весь обсяг експорту, який постраждав від ембарго. Зниження продажів не відбулося", - заявив Шульгінов.

Міністр повідомив, що видобуток нафти і газу в росії, як очікується, скоротиться у 2023 році, оскільки москва зазнає тиску з боку західних обмежень та відсутності європейських покупців.

Шульгінов сказав, що росія працює над тим, щоб перенаправити свій експорт нафти та нафтопродуктів до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу зі своїх традиційних ринків у Європі.

У березні найбільшим покупцем російської еталонної нафти марки Urals була Індія. Постачання в Індію становитимуть понад 50% всього морського експорту Urals цього місяця, а Китай буде на другому місці.

Виступаючи на тому ж заході, Олександр Дюков, генеральний директор найбільшої російської нафтової компанії "Газпром нафта", заявив, що 2023 буде більш складним, ніж 2022, і тиск санкцій зростатиме.

Раніше повідомлялось, що російський виробник бронежилетів імпортує китайські комплектуючі для своїх бронежилетів — деякі з них використовуються на полі бою в Україні.