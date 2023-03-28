Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія збільшила експорт нафти до Індії більш ніж у 20 разів

28 березня 2023, 16:52
росія збільшила експорт нафти до Індії більш ніж у 20 разів
Фото: з вільних джерел
Міністр енергетики Микола Шульгінов також заявив, що росія перенаправила весь свій експорт сирої нафти, зачеплений західними санкціями, до "дружніх" країн.

Продаж російської нафти до Індії минулого року зріс у 22 рази. Країна стала найбільшим імпортером.

Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє Reuters.

Виступаючи на енергетичному форумі, Новак не уточнив обсягів експорту російської нафти до Індії.

Він також сказав, що доходи від енергетики склали 42% федерального бюджету росії у 2022 році порівняно з 36% у 2021 році. Він сказав, що російська енергетична галузь є стійкою, незважаючи на виклик західних санкцій.

Міністр енергетики Микола Шульгінов також заявив, що росія перенаправила весь свій експорт сирої нафти, зачеплений західними санкціями, до "дружніх" країн.

"Сьогодні можу сказати, що нам вдалося повністю перенаправити весь обсяг експорту, який постраждав від ембарго. Зниження продажів не відбулося", - заявив Шульгінов.

Міністр повідомив, що видобуток нафти і газу в росії, як очікується, скоротиться у 2023 році, оскільки москва зазнає тиску з боку західних обмежень та відсутності європейських покупців.

Шульгінов сказав, що росія працює над тим, щоб перенаправити свій експорт нафти та нафтопродуктів до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу зі своїх традиційних ринків у Європі.

У березні найбільшим покупцем російської еталонної нафти марки Urals була Індія. Постачання в Індію становитимуть понад 50% всього морського експорту Urals цього місяця, а Китай буде на другому місці.

Виступаючи на тому ж заході, Олександр Дюков, генеральний директор найбільшої російської нафтової компанії "Газпром нафта", заявив, що 2023 буде більш складним, ніж 2022, і тиск санкцій зростатиме.

Раніше повідомлялось, що російський виробник бронежилетів імпортує китайські комплектуючі для своїх бронежилетів — деякі з них використовуються на полі бою в Україні.

експортвійнаІндіянафта рф

Останні матеріали

Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється