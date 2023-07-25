росія збільшила призовний вік до 30 років

Держдума рф ухвалила закон, згідно з яким вік призову громадян на військову службу з 1 січня 2024 року становитиме від 18 до 30 років.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Закон враховує, що запас зсрф створюється з-поміж громадян, які не пройшли військову службу у зв'язку з наданням відстрочок від призову або скасуванням призовною комісією суб'єкта рф рішення нижчою за рангом призовної комісії після досягнення ними віку 30 років.

Також закон уточнює умови і категорії громадян, які можуть укладати "короткі" контракти строком на 1 рік та менший строк у особливі періоди.

Крім того, закон передбачає, що для посилення охорони громадського порядку, боротьби з диверсантами в окремих суб'єктах росії створюватимуться спеціалізовані державні унітарні підприємства.

Створювати їх будуть найвищими посадовими особами суб'єктів росії за рішенням президента рф з метою посилення охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки в період мобілізації, у період воєнного стану, у воєнний час.

Документ ще має схвалити Рада Федерації, після чого його підпише президент росії владімір путін і тоді закон набуде чинності 1 січня 2024 року.