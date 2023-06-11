росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів" за рахунок обходу західних санкцій

рф наростила виробництво ракет, вочевидь, налагодивши поставку комплектуючих в обхід західних санкцій.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І вже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів". Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, і отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить", - сказав спікер.

Ракет високоточних, далекобійних - Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо, додав Ігнат.

Коли росія атакувала критичну інфраструктуру України, то використала фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння.

"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно працюватимуть і контролюватимуться, тоді можна буде поставити Росію на місце", - підсумував речник ЗСУ.