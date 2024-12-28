росія збільшила виробництво "Шахедів" для зимових атак на Україну – ISW

Із січня по вересень 2024 року рф виготовила в Татарстані 5760 дронів-камікадзе

Незважаючи на санкції росія продовжує масштабувати виробництво дронів «Шахед» напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів "Шахед" у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Крім того, рф активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. Планується виготовити до 10 тисяч таких приманок до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів.