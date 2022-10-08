росія збирає добровольців на війну проти України - британська розвідка
росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України.
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці припускають, що російські командири й надалі стикаються з конкуруючими оперативними пріоритетами посилення наступу на Донбасі та зміцнення оборони проти очікуваних українських контратак на Півдні.
За даними розвідки, щоб підтримати операцію, росія створила нове велике угруповання сухопутних сил, 3-й армійський корпус, базований у Муліно, у Нижньогородській області.
рф планує його укомплектувати з новосформованих "добровольчих" батальйонів, які набирають по всій країні.
російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям пропонуються вигідні грошові бонуси, коли вони відправляються в Україну. До батальйонів беруть чоловіків віком до 50 років і лише з середньою освітою.
"Армійський корпус зазвичай складається з 15–20 тис. військових, проте росії, ймовірно, буде важко довести новий корпус до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень ентузіазму щодо добровільної участі у війні в Україні. Тому ефект від створення 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для кампанії", - дійшли висновку в британській розвідці.
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