Тегеран заявив, що завершив угоду з купівлі у росії винищувачів Су-35.

Іран досяг угоди про купівлю винищувачів Су-35 у росії, на тлі поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

Про це пише Yahoo News посиланням на державні ЗМІ країни.

Інформацію розповсюдили представництво Ірану в ООН, яке заявило, що Тегеран завершив підписання контракту на купівлю літаків Су-35 у росії.

В представництві уточнили, що після закінчення ірано-іракської війни у 1988 році Тегеран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу винищувачів, а росія погодилася їх продати.

Іранська місія додала, що винищувачі Су-35 були технічно схвалені Тегераном. Представництво не розголошує, коли та скільки винищувачів буде доставлено з рф до Ірану.

"Подробиці не розголошувалися, оскільки інформація засекречена", - зазначили в місії.