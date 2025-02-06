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росія збирається розмістити нові військові бази в білорусі

06 лютого 2025, 09:53
росія збирається розмістити нові військові бази в білорусі
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: Reuters
Угода була підписана ще в грудні, тепер її має ратифікувати російська Держдума.
російський диктатор путін подав до Держдуми законопроєкт про ратифікацію підписаної в грудні 2024 року угоди з білоруссю щодо гарантій безпеки в межах союзної держави.
 
Про це стало відомо із документа, який уже з’явився на офіційному сайті російського парламенту.
 
Відповідно до документу, білорусь надає дозвіл на розміщення на своїй території російських військових баз та підрозділів.
 
Примітно, що договір діятиме щонайменше 10 років, з автоматичним продовженням на подальші 10-річні терміни. 
 
путін подав до Держдуми законопроєкт про ратифікацію підписаної в грудні 2024 року угоди з білоруссю щодо гарантій безпеки в межах союзної держави.
 
Відповідний документ уже з’явився на офіційному сайті російського парламенту. Відповідно до документу, білорусь надає дозвіл на розміщення на своїй території російських військових баз та підрозділів.
 
Примітно, що договір діятиме щонайменше 10 років, з автоматичним продовженням на подальші 10-річні терміни. 

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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