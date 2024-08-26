росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA

Після початку повномасштабного вторгнення в Європі відбулася переоцінка безпекової ситуації.

База НАТО, ймовірно, стала об'єктом російського саботажу. Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу. Наразі з'явилися свідчення про російський саботаж.

Про це повідомляє Zeit online з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Після початку повномасштабного вторгнення в Європі відбулася переоцінка безпекової ситуації. Експерти з питань безпеки неодноразово попереджали, що військова інфраструктура також може стати об'єктом шпигунства або спроб саботажу. Збройні сили Німеччини нещодавно кілька разів посилювали заходи безпеки в казармах.

Раніше існували побоювання щодо саботажу в кількох місцях дислокації Бундесверу. Правоохоронці розслідували інцидент з безпекою на водопровідній станції казарми ВПС Кельн-Ван за підозрою в саботажі, спрямованому проти Бундесверу. Підозрілі спостереження також були зроблені в Гайленкірхені. За інформацією з кіл безпеки, одну особу, яка перебувала поблизу аеропорту, було взято під варту для допиту, але підозра не підтвердилася.