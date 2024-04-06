росія збиває власні літаки через напруженість серед операторів ППО – розвідка Британії

Сили протиповітряної оборони рф вже неодноразово збивали свої ж літаки над Кримом.

Це може свідчити про випадкові дії самих операторів ППО, повідомляє британська розвідка в соцмережі X (Twitter).

Після кількох ударів України по цілях у Севастополі і Чорноморському флоті цього року місцева російська протиповітряна оборона майже напевно була приведена в підвищену готовність.

Розвідка нагадала, що 28 березня 2024 року російський Су-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською ППО.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і що пілот вижив.

"Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками", - написали аналітики.

Вже і раніше надходили непідтверджені повідомлення про подібні випадки, коли росія збивала свої ж літаки. Зазвичай це відбувалося після періодів активності українських сил проти російських військових на окупованій території Криму.

"Ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи вторинний вплив дій України", - підсумували у відомстві.