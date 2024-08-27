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росія здійснила черговий масований і комбінований обстріл України

27 серпня 2024, 08:07
росія здійснила черговий масований і комбінований обстріл України
Фото: з вільного доступу
Запуски крилатих ракет Х-101 здійснювались зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Слідом за десятками дронів-камікадзе, які тероризували українців ще з ночі, окупанти рано вранці запустили ракети, через що по всій країні оголошували повітряну тривогу.
 

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог здійснював запуски крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
 
Ракети заходили до повітряного простору України з Брянської області на Чернігівщину. Далі крилаті ракети прямували в сторону Києва, півдня та заходу України.
 
Моніторингові канали повідомляли, що ворог цілився в енергетичну інфраструктуру.
 
Відомо про наслідки нічної атаки "шахедів" на Запорізьку область. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог завдав сім ударів дронами по території Запоріжжя та Запорізького району.
 
"Загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка", - деталізував він.
 
Федоров додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки, сталося загоряння сухої трави на відкритій території.

 

У Кривому Розі росія завдала ракетного удару по готелю. Становм на ранок 27 серпня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг зросла до двох людей, повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Він заявив, що ще шість людей звернулись за психологічною допомогою, з них вою дітей.
 
В результаті ракетного удару пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.
 
На місці тривають роботи з розбору завалів.
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