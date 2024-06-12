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росія здійснила масований ракетний обстріл України

12 червня 2024, 08:07
росія здійснила масований ракетний обстріл України
Фото: з вільного доступу
Ворог провів комбіновану атаку з застосуванням стратегічної авіації.

російські загарбники в ніч проти 12 червня атакували Україну крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ворог запустив крилаті ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 у Саратівський області рф.

Крім того, росіяни запускали ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

За попередньою інформацією ворог намагався атакувати обʼєкти на Київщині (Васильківський район). 

"Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - повідомляє КМВА.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Українські захисники збили всі повітряні цілі. Точну кількість та тип ракет поки не називають. Попередньо, внаслідок атаки в столиці без постраждалих та руйнувань. 

 

війна в Україніросія окупантиракетні атаки

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