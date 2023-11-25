росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву: випущено більше 70 шахедів
Про це Повітряні Сили написали в Telegram-каналі.
"Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed». Усього зафіксовано пуски близько 75 шахедів із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ -рф та району Курської обл. -рф. Основний напрямок удару – місто Київ", - йдеться в дописі.
Загалом було запущено 75 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", з них 71 - знищила протиповітряна оборона.
Пошкоджені будинки, загорівся дитсадок в Києві.
Через атаку дронів постраждало 5 людей. Наймолодшій, дитині - 11 років, найстаршій - 65. З них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога.