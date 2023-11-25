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росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву: випущено більше 70 шахедів

25 листопада 2023, 09:06
росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву: випущено більше 70 шахедів
Фото: УНН
Сьогодні армія рф здійснила найбільш масову атаку дронами за весь час повномасштабної війни, тривога тривала більше 6 годин.

Про це Повітряні Сили написали в Telegram-каналі.

"Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed». Усього зафіксовано пуски близько 75 шахедів із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ -рф та району Курської обл. -рф. Основний напрямок удару – місто Київ", - йдеться в дописі. 

Загалом було запущено 75 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", з них 71 - знищила протиповітряна оборона.

Пошкоджені будинки, загорівся дитсадок в Києві.

Через атаку дронів постраждало 5 людей. Наймолодшій, дитині - 11 років, найстаршій - 65. З них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога.

Крім того, в Києві після російської повітряної атаки у Києві без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ в середмісті столиці. 
РосіяКиївдронишахед

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