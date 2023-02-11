росія зіткнулася із дефіцитом боєприпасів — канадська розвідка

Попри заяви росії про нібито дефіцит боєприпасів у Збройних сил України, насправді російські військові мають власні значні проблеми з постачанням, заявляють канадські військові

Збройні сили Канади написали у своєму Твіттер, що: “російська дезінформація часто проєктує російські операційні складнощі на українську сторону, й російські сили в Україні, дуже вірогідно, постають із власними проблемами постачання”, - заявили канадські військові.

В твітті сказано, що ЗС Канади працюють з міжнародними партнерами, щоб виявити, виправити та розкритикувати спонсоровану державою дезінформацію про Україну.