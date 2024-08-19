росія зіткнулася із кризою на "українському напрямку" – путін

Водночас путін запевнив, що москва готова брати участь у врегулюванні безпекової ситуації на Південному Кавказі.

Глава рф владімір путін заявив, що росія зіткнулася з кризою на "українському напрямку". Водночас він запевнив, що москва готова брати участь у врегулюванні безпекової ситуації на Південному Кавказі.

Про це путін заявив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає азербайджанське інформагентство "Азертадж".

"Ясно й усім добре відомо, що і росія стикається з кризами, зокрема й насамперед на українському напрямку, але історична залученість росії до ситуації на Південному Кавказі останні кілька років диктує нам необхідність брати участь у цих подіях", — сказав глава рф.

Окрім цього, путін зазначив: якщо кремль може щось зробити для того, аби вийти на підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією, росія була б цьому дуже рада.