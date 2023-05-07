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ПОЛІТИКА

росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття – британська розвідка

07 травня 2023, 12:17
росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття – британська розвідка
Фото: Reuters
Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання економіки рф та ризикує спровокувати інфляцію.

росія майже напевно зіткнулася з найбільшим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили. російський Центральний банк опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що чисельність вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Про це заявили в Міноборони Великої Британії.

Як повідомляється, за останні три роки населення рф скоротилося на два мільйони осіб більше, ніж очікувалося, через вплив COVID-19 і війну проти України.

У 2022 році росію покинули до 1,3 мільйона осіб, серед яких багато молодих і добре освічених людей, які працюють у важливих галузях.

Міністерство зв'язку росії заявило, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників виїхали з країни у 2022 році і не повернулися.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію", – заявили аналітики.

Захід сподівався, що "масивні, безпрецедентні наслідки", які вони та їхні союзники наклали на росію, включно з "серйозними і тривалими економічними витратами", допоможуть зупинити воєнну машину рф. Однак упродовж року, попри неодноразове посилення західних санкцій, російська економіка відновила свою збалансованість.

МВФ очікує, що цього року вона зросте на 0,7% – на рівні з Францією, і навіть на тлі скорочення британської та німецької економік. Сподівання на те, що стан російської економіки хоч якось зможе стримати війну, зникло. 

РФрозвідкарабоча сила

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