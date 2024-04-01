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ПОЛІТИКА

росія зменшує експорт дизпалива через зниження переробки нафти та атаки безпілотників

01 квітня 2024, 16:58
росія зменшує експорт дизпалива через зниження переробки нафти та атаки безпілотників
Фото: vestnik.in.ua
Експорт морем скоротиться на 21%.

росія планує у квітні скоротити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів до найнижчого рівня за останні п'ять місяців – через різке зниження темпів переробки сировини. Останнє відбулося внаслідок ударів українських безпілотників, що атакували нафтопереробні заводи, так і через сезонне технічне обслуговування.

Згідно з галузевими даними, опублікованими Bloomberg, відвантаження дизельного палива з трьох основних портів країни на Чорному і Балтійському морях, включаючи деякі обсяги з білорусі, в цьому місяці впаде приблизно до 2,29 мільйона тонн. Це становить трохи більше 569 тисяч барелів на день, що на 21% менше порівняно з фактичним добовим експортом близько 724 тисяч барелів з тих же портів у березні, показують розрахунки, засновані на даних аналітичної компанії Kpler.

росія скорочує морські поставки дизельного палива після того, як тижневі обсяги переробки нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських безпілотників. Сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа, тимчасово знижуючи пропускну здатність деяких російських нафтопереробних заводів, також чинить тиск на внутрішні потоки дизельного палива.

"Ми виробляємо достатньо дизельного палива, вдвічі більше, ніж потребує внутрішній ринок", – заявив минулого тижня віце-прем'єр-міністр Алєксандр Новак, який стверджує, що росія не планує забороняти експорт дизельного палива, як це було з бензином. 

нафтадизпаливобезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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