росія зменшила темпи наступу на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що останнім часом росіяни знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться в звіті ISW.

"ЗСУ продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 28 вересня.Також за спостереженням аналітиків, останніми днями російські війська знизили темпи своїх локальних наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна", - йдеться в звіті.

російські і українські офіційні особи повідомляють про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському і Лиманському напрямках, що свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.

На думку ISW, російські наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна мали на меті притиснути українські війська до цієї лінії та відволікти їх від більш важливих ділянок фронту, але авіація рф стає все більш активною в Харківській, Луганській і Херсонській областях і менш активною в районах західної частини Запорізької області, де ЗСУ проводять контрнаступальні операції.

Протягом останнього тижня російські війська все частіше завдавали авіаударів по цілях на правому березі Херсонської області та по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку.

російська авіація продовжує завдавати ударів по тилових українських районах на сході Запорізької області, хоча згадки про те, що вона відбиває українські атаки в прифронтових районах, стали менш регулярними в російських повідомленнях, ніж на початку контрнаступу.