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росія змінила кількох високопоставлених командирів

04 травня 2024, 12:15
росія змінила кількох високопоставлених командирів
Фото: з вільного доступу
росія зробила нові кадрові перестановки в армії готуючись до нових атак.

російські війська готуються до нових наступальних дій на сході України. Зокрема, через це там змінили кількох високопоставлених командирів.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони  рф упродовж останніх місяців змінило кількох російських командувачів високого рівня. Зокрема, командувача Східним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузьменка на генерал-лейтенанта Олександра Санчика, а командувача Південним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузовлєва на генерал-полковника Геннадія Анашкіна.

Змінився і командувач Західним військовим округом генерал-полковник Євген Нікіфоров. Тепер він є начальником штабу Сухопутних військ росії.

Аналітики також зазначають, що генерал-лейтенанта Олексія Подівілова призначили начальником штабу SMD і що посада начальника штабу SMD наразі вакантна. 

"Командувачі російських військових округів останнім часом також керували відповідним "угрупуванням сил" в Україні. Ймовірно, нові командувачі взяли на себе відповідальність за відповідне угруповання військ свого військового округу", - йдеться в повідомленні.

війна в Україніросія окупантиконтрнаступ

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