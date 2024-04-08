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росія змінила тактику ураження енергетичної інфраструктури України – FT

08 квітня 2024, 13:53
росія змінила тактику ураження енергетичної інфраструктури України – FT
росія наводить ракети на електростанції в окремих регіонах, щоб "повністю їх знищити, адже відновити електростанції за короткий час неможливо".

росія цьогоріч змінила стратегію знищення енергетичної інфраструктури України: для цього застосовуються високоточні ракети, якими знищують електростанції у менш захищених районах.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно із заявами офіційних осіб України, шкода, яку росія завдала енергетиці цієї весни, не є такою масштабною як минулоріч. Проте цьогорічні обстріли призвели до серйозніших наслідків, і москва бажає завдавати обстрілів по енергоструктурі регулярно, вважають в Financial Times.

З 22 по 29 березня росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Україна не назвала подробиць про масштаби збитків на кожному заводі, але офіційні особи заявили, що кілька підприємств, зокрема в Харківській області поблизу кордону з росією, були майже повністю зруйновані.

"Наша мета – максимально відновити до жовтня", – сказав Максим Тимченко, виконавчий директор виробника електроенергії ДТЕК.

Угруповання втратило близько 80% своєї електроенергії під час атак росії в останній тиждень березня.

Якби не тепла погода, імпорт енергоресурсів з ЄС і збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел, Україна пережила б масові відключення електроенергії, як це сталося в 2022-23 роках, сказав Тимченко.

За словами Тимченка, у попередній зимовій кампанії, спрямованій на українську енергосистему, росія намагалася занурити міста в темряву та холод, атакуючи розподільчі станції та трансформатори по всій країні. Але зараз російські ракети наводяться на електростанції в окремих регіонах, щоб "повністю їх знищити, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

"Стільки ж ракет, використаних під час атаки минулої зими, зараз спрямовано на п’ять-шість енергетичних об’єктів в одному регіоні. Вони намагаються відключити від електропостачання великі промислові регіони та міста", – сказала Марія Цатурян, керівник відділу комунікацій Укренерго, національного оператора системи передачі електроенергії України.
 

Друга, важлива відмінність від зими 2022-2023 років полягає в тому, що росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Герус зауважив, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію були використані балістичні ракети вартістю $100 млн, але Україна має лише кілька американських систем ППО Patriot, здатних їх збити.

Однак росія все ще використовує безпілотники у великих кількостях. Речник військової розвідки Андрій Черняк назвав це дешевшим способом вразити інші частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

"Ми очікували обстрілів на початку зими, але зараз ми бачимо, що вони використали ракети свіжого виробництва", – сказав Черняк. За його оцінками, росія має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

Хоч цьогорічні наслідки від обстрілів подолати буде складніше, ніж минулого року, проте місця руйнувань є більш локалізованими. Стабілізувати ситуацію наразі допомагає імпорт з ЄС, вітчизняні сонячні електростанції та тепла погода.

Директор ДТЕК додав, що "ми всі повинні думати про те, що після цієї зими у нас буде ще одна і ще одна, тож рішення для України – розподілена генерація".

енергетична безпекавійна в Україніросія окупанти

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