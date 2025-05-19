росія зміцнює військову присутність біля Фінляндії— NYT

Аналітики вважають, що росія сприймає зону Арктики як один з ключових елементів своєї великодержавної ідентичності.

росія нарощує сили біля кордону з Фінляндією, створюючи нову арктичну напругу на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Нове супутникове зображення підтверджує, що росія активно зміцнює свою військову присутність поблизу фінського кордону — зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів може свідчити про довгострокову стратегію кремля у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.

"Намети, укриття для винищувачів та склади для військової техніки свідчать про посилення російської присутності поблизу одного з найновіших членів НАТО", - пише видання.

НАТО підтверджує, що діяльність росії нагадує підготовку до передислокації значних сил у разі завершення війни в Україні:

"російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні".

Фінські чиновники вважають, що мають приблизно п’ять років до того, як росія наростить військову присутність до загрозливого рівня.

"Йтиметься про набагато вищу чисельність військ", – сказав бригадний генерал Пекка Турунен, директор Фінської оборонної розвідки.

Військові літаки, десятки нових наметів, нова техніка та активне будівництво — усе це зафіксовано біля ключових баз поблизу фінського кордону, зокрема в Кам’янці та Алакуртті. Подібна активність помічена й поблизу Естонії.

"Вони розширюють свої бригади до дивізій, а це означає, що кількість підрозділів поблизу наших кордонів значно зросте — на тисячі", — сказав Еміль Кастехельмі, аналітик Black Bird Group.

Аналітики вважають, що росія сприймає зону Арктики як один з ключових елементів своєї великодержавної ідентичності.

"росія вважає, що Арктика та доступ до Арктики є ключем до статусу великої держави", – зазначив високопосадовець НАТО.

Фінляндія, яка вступила до НАТО лише два роки тому, наразі не бачить прямої загрози, однак уряд країни уважно стежить за ситуацією.

"Збільшення військової сили в наших сусідніх районах відбудеться після того, як вщухнуть бойові дії в Україні. Саме до цього ми маємо бути готові", – сказав Янне Куусела, директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії.