росія змушена обирати між якісною обороною промисловістю та професійними військовими — ISW

кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали в російській армії.

російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для ведення тривалої війни. Такі заходи змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в "оборонці" та кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

Про це повідомляють аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

російський диктатор путін під час відвідування 14 березня авіаційного заводу в Улан-Уде в Бурятії заявив, що ОПБ відчуває брак належним чином підготовлених кадрів, і оголосив про низку реформ, спрямованих на залучення більшої кількості фахівців для роботи на військових заводах, що включає перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення заробітної плати.

Голова Міноборони рф Сергій Шойгу під час відвідин корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області закликав завод подвоїти виробництво навіть після оголошення про те, що підприємство виконало вимоги держоборонзамовлення.

путін також оголосив, що міністерство промисловості та торгівлі рф підготувало список невказаних спеціальностей, по яких буде відстрочка від військової служби, що може свідчити про те, що кремль надає пріоритет використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не навченим солдатам, які воюють у російській армії, відзначають аналітики

російські агентства новин повідомили, що Мінфін також розглядає можливість випуску військових облігацій.

У міністерстві оборони Великої Британії оцінюють указ путіна від 3 березня про державний нагляд за оборонними підприємствами, що встановлює умови для Мінпромторгу росії обходити керівників ОПР на підприємствах, які не відповідають російським стандартам виробництва.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства значно знизили свої вимоги до найму і тепер приймають працівників без досвіду та з історією вживання наркотиків, судимості та банкрутства.

В ISW раніше повідомляли про спроби рф "омолодити" свій ОПК в умовах нестачі робочої сили та західних санкцій і, як наслідок, про відсутність успіху у цьому починанні.