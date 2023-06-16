росія змушена збільшити витрати на придбання зброї

кремлівський диктатор владімір путін визнав, що росії необхідно збільшити витрати на оборону.

Господар кремля запевняє, що державні фінанси російської федерації “загалом збалансовані”, а поточний дефіцит федерального бюджету путін називає “невеличким”.

Водночас він заявив, що додаткові кошти потрібно спрямувати на придбання зброї.

“Потрібні додаткові кошти для зміцнення оборони та безпеки, для закупівлі зброї, ми зобов’язані це зробити для захисту суверенітету нашої країни”, - заявив путін.

На початку 2023 року у виданні Forbes підрахували, що росія витратила на війну 114,4 млрд доларів - це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових - $36 млрд за рік. Ще $ 24,7 млрд пішло на зарплати і $29,1 млрд - на компенсацію пораненим і сім'ям загиблих.