росія змусила власні компанії скоротити видобуток нафти – Reuters

Як зазначає видання, російський уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.

Уряд росії зобов'язав компанії скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 млн барелів на добу відповідно до своїх зобов'язань перед Організацією країн – експортерів нафти (ОПЕК+).

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

За інформацією джерел, уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.

Видобуток нафти в росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем, згідно з розрахунками Reuters.

Також у квітні рф скоротить експорт нафти відносно з березневим рівнем на 121 000 барелів на добу. У травні – ще на 71 тис. барелів на добу.

рф закрила офіційну статистику з видобутку сирої нафти, але, за незалежними підрахунками, росія видобуває 9,5 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку збігається із сезонним піком техобслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких уже скоротили виробництво палива через перебої в роботі та атаки дронів, уточнюють в агентстві.