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росія значно прискорила будівництво морської бази в Абхазії – Bellingcat

30 липня 2024, 21:55
росія значно прискорила будівництво морської бази в Абхазії – Bellingcat
Фото: ria.ru
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У жовтні 2023 року "президент" Абхазії, окупованого росією регіону Грузії, оголосив про будівництво нової військово-морської бази для потреб Чорноморського флоту країни-агресора. Свіжі супутникові знімки свідчать про значний прогрес у будівництві.
 
Про це повідомляє група журналістів-розслідувачів Bellingcat.
 
Зазначається, що росія офіційно досі нічого не повідомляла про будівництво нової бази Чорноморського флоту в окупованому містечку Очамчирі. Однак, на думку експертів, ця база матиме стратегічне значення для росії, оскільки є достатньо віддаленою від України.
 
Аналіз, проведений Bellingcat, показує, що в гавані Очамчирі будуються численні будівлі та елементи периметра. На знімках із супутника, датованих 22 липня, спостерігається кілька нових фундаментів, розчищення землі під забудову та новий периметр, який значно розширить площу бази. На схід від гавані, де залізничні колії входять до військової бази, було очищено приблизно дев’ять акрів землі, і протягом останніх кількох тижнів будувалося те, що схоже на великий бетонний фундамент розміром приблизно 100 x 40 метрів.
 
Навколо східної частини території бази, між базою та містом Очамчирі, була розчищена нова дорога по периметру. Тіні на супутникових знімках показують, що вздовж цього маршруту було споруджено паркан, що потенційно означає значне розширення площі бази.
 
"Інформації про плани росії щодо військово-морської бази в Очамчирі було мало. Хоча супутникові зображення показують, що розширення бази триває, залишається незрозумілим, якою буде мета нових структур, які довгострокові цілі росії щодо бази та як це вплине на її стратегічне положення в Чорному морі", – зазначають у Bellingcat.

 

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