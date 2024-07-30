росія значно прискорила будівництво морської бази в Абхазії – Bellingcat

росіянам не вистачає місця для кораблів у Новоросійську.

У жовтні 2023 року "президент" Абхазії, окупованого росією регіону Грузії, оголосив про будівництво нової військово-морської бази для потреб Чорноморського флоту країни-агресора. Свіжі супутникові знімки свідчать про значний прогрес у будівництві.

Про це повідомляє група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Зазначається, що росія офіційно досі нічого не повідомляла про будівництво нової бази Чорноморського флоту в окупованому містечку Очамчирі. Однак, на думку експертів, ця база матиме стратегічне значення для росії, оскільки є достатньо віддаленою від України.

Аналіз, проведений Bellingcat, показує, що в гавані Очамчирі будуються численні будівлі та елементи периметра. На знімках із супутника, датованих 22 липня, спостерігається кілька нових фундаментів, розчищення землі під забудову та новий периметр, який значно розширить площу бази. На схід від гавані, де залізничні колії входять до військової бази, було очищено приблизно дев’ять акрів землі, і протягом останніх кількох тижнів будувалося те, що схоже на великий бетонний фундамент розміром приблизно 100 x 40 метрів.