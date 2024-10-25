росія значно розширила площу лабораторій для секретної біозброї – WP

Супутникові зображення показують значне розширення цих будівель під москвою.

Є багато доказів того, що кремль застосовує проти ЗСУ на фронті хімічну зброю, але, ймовірнор, росіяни готуються до застосування біологічної зброї.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на супутникові знімки MAXAR і Planet Labs.

На знімках було видно будівництво під москвою спеціалізованого лабораторного комплексу, призначеного для дослідження і обробки смертельних патогенів, а саме місце розташування нового комплексу є Сергіїв Посад-6 - під час Холодної війни було великим дослідницьким центром біологічної зброї.

Журналісти пишуть, що місце розташування його під час Холодної війни було великим дослідницьким центром біологічної зброї, з історією експериментів із вірусами, які викликають віспу, Еболу та геморагічні лихоманки.

На супутникових знімках видно не тільки ремонт старої лабораторії, а й будівництво 10 нових будівель загальною площею понад 200 000 кв метрів, причому деякі з них мають чіткі ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

Видання зазначає, що при цьому на супутникових знімках розчищення території стає помітним у травні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну і приблизно під час очолюваної Кремлем кампанії з дезінформації, в якій США звинувачували в допомозі Києву у створенні секретної програми біологічної зброї.

Крім того, на знімках видно численні ознаки, які в сукупності вказують на біологічний об'єкт із високим ступенем захисту: десятки установок для обробки повітря на даху, відповідне планування, підземна інфраструктура, підвищені заходи безпеки і електростанція.

Розвідка і експерти з біологічного захисту вважають, що за супутниковими фотографіями неможливо визначити, чи планує Росія проводити дослідження в галузі наступальної біологічної зброї. Лабораторія, обладнана для вивчення смертельного вірусу Ебола з метою розроблення вакцини, може зовні виглядати ідентичною до тієї, яка проводить дослідження з перетворення штаму на зброю.

Також заходи з безпеки навколо об'єкта включають у себе контрольно-пропускні пункти, проєктування доріг, розчищення дерев і додаткові огорожі, які жорстко контролюють рух і дають змогу здійснювати моніторинг і спостереження. Такі запобіжні заходи зазвичай прийняті на об'єктах підвищеної секретності.

Саме Сергієв Посад-6 - один із трьох російських збройових об'єктів, які ніколи не надавали доступ міжнародним експертам. Аналітики американської розвідки дійшли висновку, що на об'єкті, ймовірно, все ще зберігаються заморожені колекції вірусів, які вивчалися і тестувалися за радянських часів.

За інформацією радянських учених, які емігрували на Захід, останніми роками в СРСР вчені намагалися вирощувати нові штами бактерій чуми, які були генетично модифіковані для підвищення стійкості до антибіотиків. І, на думку експертів, адміністратори Сергієва Посада-6 розглядають можливість експериментів зі штучними штамами.