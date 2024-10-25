Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія значно розширила площу лабораторій для секретної біозброї – WP

25 жовтня 2024, 16:13
росія значно розширила площу лабораторій для секретної біозброї – WP
Фото: з вільного доступу
Супутникові зображення показують значне розширення цих будівель під москвою.

Є багато доказів того, що кремль застосовує проти ЗСУ на фронті хімічну зброю, але, ймовірнор, росіяни готуються до застосування біологічної зброї.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на супутникові знімки MAXAR і Planet Labs. 

На знімках було видно будівництво під москвою спеціалізованого лабораторного комплексу, призначеного для дослідження і обробки смертельних патогенів, а саме місце розташування нового комплексу є Сергіїв Посад-6 - під час Холодної війни було великим дослідницьким центром біологічної зброї.

Журналісти пишуть, що місце розташування його під час Холодної війни було великим дослідницьким центром біологічної зброї, з історією експериментів із вірусами, які викликають віспу, Еболу та геморагічні лихоманки.

На супутникових знімках видно не тільки ремонт старої лабораторії, а й будівництво 10 нових будівель загальною площею понад 200 000 кв метрів, причому деякі з них мають чіткі ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

Видання зазначає, що при цьому на супутникових знімках розчищення території стає помітним у травні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну і приблизно під час очолюваної Кремлем кампанії з дезінформації, в якій США звинувачували в допомозі Києву у створенні секретної програми біологічної зброї.

Крім того, на знімках видно численні ознаки, які в сукупності вказують на біологічний об'єкт із високим ступенем захисту: десятки установок для обробки повітря на даху, відповідне планування, підземна інфраструктура, підвищені заходи безпеки і електростанція.

Розвідка і  експерти з біологічного захисту вважають, що за супутниковими фотографіями неможливо визначити, чи планує Росія проводити дослідження в галузі наступальної біологічної зброї. Лабораторія, обладнана для вивчення смертельного вірусу Ебола з метою розроблення вакцини, може зовні виглядати ідентичною до тієї, яка проводить дослідження з перетворення штаму на зброю.

Також заходи з безпеки навколо об'єкта включають у себе контрольно-пропускні пункти, проєктування доріг, розчищення дерев і додаткові огорожі, які жорстко контролюють рух і дають змогу здійснювати моніторинг і спостереження. Такі запобіжні заходи зазвичай прийняті на об'єктах підвищеної секретності. 

Саме Сергієв Посад-6 - один із трьох російських збройових об'єктів, які ніколи не надавали доступ міжнародним експертам. Аналітики американської розвідки дійшли висновку, що на об'єкті, ймовірно, все ще зберігаються заморожені колекції вірусів, які вивчалися і тестувалися за радянських часів.

За інформацією радянських учених, які емігрували на Захід, останніми роками в СРСР вчені намагалися вирощувати нові штами бактерій чуми, які були генетично модифіковані для підвищення стійкості до антибіотиків. І, на думку експертів, адміністратори Сергієва Посада-6 розглядають можливість експериментів зі штучними штамами.

 
Росіябіозброябіолабораторії

Останні матеріали

Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється