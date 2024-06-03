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росія знайшла нове місце для перевалки нафти у Середземному морі – Bloomberg

03 червня 2024, 18:53
росія знайшла нове місце для перевалки нафти у Середземному морі – Bloomberg
Фото: reuters
рф знову знайшла шлях для обходу санкцій ЄС.

Трейдери російської нафти знайшли нове місце для обміну вантажами сирої нафти в Середземному морі після того як Греція почала влаштовувати військово-морські навчання на місці попередньої перевалки в Лаконській затоці.

Про це пише Bloomberg.

російські танкери тіньового флоту рф тепер перевантажуються у морі неподалік міста Надор на східній частині узбережжя Марокко й іспанського анклаву Мелілья.

До прикладу, три танкери класу Афрамакс – Serendi, Ocean AMZ і Sea Fidelity, які у травні завантажили близько 730 000 барелів нафти російського сорту Urals в балтійському порту Приморськ, вже на початку червня зібрались біля берегів Марокко для перевантаження на великовантажний танкер Rolin класу VLCC.

Приблизно 80% російської сирої нафти марки Urals транспортується до Азії, переважно до Індії та Китаю, тож її перевантажують на великі танкери, що економічно вигідніше.

Останнім часом Лаконська затока біля Греції була ключовим місцем для перевалки нафти. Це дозволило одним танкерам курсувати в російські порти й назад, а іншим – здійснювати далекі рейси до покупців в Азії.

Сеута, іспанський анклав, який знаходиться далі на заході в Північній Африці, раніше був популярним місцем для передачі Urals STS, але майже не використовувався протягом останнього року через тиск з боку місцевої влади та Європейського Союзу.

Ці місця є доказом того, як росія змогла обійти західні санкції. Переміщення вантажів зазвичай відбувається в міжнародних водах, де державний нагляд не є нормою, і часто залучають судна, які не мають зв’язку з компаніями країн G7.

Міжнародна морська організація, агентство ООН, яке встановлює правила судноплавства, назвала переміщення вантажів у відкритому океані "небезпечною практикою".

Це також викликало стурбованість щодо ризику забруднення нафтою мальовничої європейської бухти, тому Греція придумала спосіб позбутися перевалки, оголосивши затоку місцем проведення військово-морських навчань.

війна в Українінафта рфросія окупантитанкери

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