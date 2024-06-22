росія знов атакувала енергетику України

Обладнання було пошкоджене на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях.

Під час масованої повітряної атаки у ніч проти 22 червня росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства енергетики України

У Міненерго кажуть, що були атаковані об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Львівщина. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку гасили майже три години.

Запорізька область. Тут теж постраждала енергетична інфраструктура — обʼєкти оператора системи передачі. В Міненерго повідомляють про двох постраждалих енергетиків, їх доправили до лікарні.

Івано-Франківська область. Є влучання, через яке частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу і прилеглі будинки. Також є пошкодження житлових будинків в одній з громад області, повідомила очільниця ОВА Світлана Онишщук.

Волинь. На світанку в області працювала ППО. Уламки пошкодили будинок і господарську споруду в Луцькій громаді.

Це була восьма комбінована повітряна атака на енергетичну інфраструктуру України від початку року.