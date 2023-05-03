росія знову атакувала Україну дронами: 21 з 26 збили
російські війська рф здійснили чергову атаку на Україну бпла, більшість знищили сили ППО.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Повітряні сили ЗСУ.
“У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131». Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний дрон.”, - написано в пості.
Для збиття бпла було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".
За попередньою інформаціжю в Запоріжжі і Дніпрі пролунали вибухи. Про жертви та руйнування наразі не відомо.
Пізніше стало відомо, що у Кропивницькому три БПЛА атакували нафтобазу.