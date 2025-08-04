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росія знову атакуватиме енергетику взимку – розвідник

04 серпня 2025, 11:53
росія знову атакуватиме енергетику взимку – розвідник
Фото: aa.com.tr
На думку ворога, тільки так можна змусити людей тікати з міста.
Під час осінньо-зимового періоду російські окупанти, ймовірно, знову готують удари по енергетичній інфраструктурі Україні.
 
Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.
 
За його совами, росіяни планують бити по енергетичній інфраструктурі, оскільки тільки так можна змусити людей тікати з міста.
 
"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. До цього повинна влада також бути готова", – наголосив розвідник.
енергетикавійна в Україніросія окупанти

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