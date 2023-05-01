росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні

Ворог атакував Україну з літаків стратегічної авіації.

Чергову ракетну атаку росія влаштувала в ніч 1 травня. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Загалом було випущено 18 крилатих ракет. Сили ППО знищили 15.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", – написав він.

Про вибухи і роботу ППО повідомлялось на Київщині і Дніпропетровщині. Так, у районі Павлограда Дніпропетровської області постраждали 25 людей, серед них – троє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, бійці Повітряного командування "Схід" збили сім ракет, але є влучання. Унаслідок атаки в Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там розпочалася пожежа, яку вже приборкали рятувальники. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.